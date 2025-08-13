ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Әба Абдуллаһ Һүсејн вә Әбүлфәзлил Аббасын мүгәддәс һәрәминдән ҝөрүнтүләр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әба Абдуллаһ Һүсејн әлејһи сәлам вә Әбүлфәзлил Аббасын әлејһи сәлам мүгәддәс зијарәтҝаһлары Илаһи ешг вә мәһәббәт гохусунун бүрүдүјү мәнәви бир мәкан, милјонларла Әрбәин зәвварынын тәсвир олунмаз шөвг вә шөвглә топлашдығы пәнаһгаһдыр. Бу ҝүнләрдә Али Мәгамлы Рәһбәрин Һәҹҹ вә зијарәт мәсәләләри үзрә нүмајәндәси Һөҹҹәтүл-Ислам вәл-мүслимин Сејид Әбдүл Фәттаһ Нәвваб да бу нурлу мәканлары зијарәт етмәк имканы газаныб. О, Һүсејн ашигләринин ҹошгулу мәҹлисиндә иштирак едәрәк, Әба Абдуллаһ әл-Һүсејн (ә) вә Һәзрәт Әбүл-Фәдл әл-Аббасын (ә) мүгәддәс һәрәмләринә бағлылығыны ифадә едиб.
13 avqust 2025 - 14:33
Xəbər kodu: 1716599
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
