ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Бәһрејнлиләрин Әрбәин ҝүнләриндә Имам Һүсејнин һәрәминдә мөһтәшәм әзадарлыглары
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәр ил олдуғу кими бу ил дә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) вә Исмәт тәрәфдарлары, Ирага ҝәләрәк Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин зијарәтиндә иштирак етмәк үчүн Ирагын мүхтәлиф бөлҝәләриндән Кәрбәлаја доғру пијада јүрүш едирләр. Бунлардан бири дә Бәһрејн Шиәләридир. Онлар өнҹәдән өзләрини Кәрбәлаја чатдырараг, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәминдә мөһтәшәм әзадарлыг едибләр.
13 avqust 2025 - 13:35
Xəbər kodu: 1716577
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
