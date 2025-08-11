  1. Ana səhifə
ЈӘҺУДИЛИК ФАШИЗИМДИР!

Видео Репортаж \ Јәһуди фашистләринин Гәззада төрәтдикләри дағынтыларынын мигјасыны ҝөстәрән јени фрагментләр

11 avqust 2025 - 17:07
Xəbər kodu: 1716147
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео Репортаж \ Јәһуди фашистләринин Гәззада төрәтдикләри дағынтыларынын мигјасыны ҝөстәрән јени фрагментләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тһе Ҝуардиан-ын бејнәлхалг мүхбири Лорензо Тондонун чәкдији кадрлар Гәззада јәһуди ҹинајәткарларынын АБШ-ын бир-баша васитәсилә төрәтдикләри дағынтыларын ҝениш мигјасыны ҝөстәрир. Тһе Ҝуардиан бөлҝәдә кәскинләшән аҹлыг вә сәфаләт фонунда һуманитар јардым дашыјан Иорданија тәјјарәсинин Гәззәјә ҝетдији барәдә мәлумат да вериб.

