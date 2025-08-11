Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист Исраил ордусунун ҺӘМАС-ын Гәззаја ҝәлән јардымлары системли шәкилдә оғурладығына даир етдији иддиаларына һеч бир дәлил тапмадығы билдирилир.
Неw Јорк Тимес (НЈТ) илә данышан вә адынын чәкилмәсини истәмәјән ишғалчы Исраил режим рәсмиләри, бу ганичән режимин Гәззаја јардым ахынына мане олмаг үчүн узун мүддәтдир истифадә етдији "Һәмас систематик олараг јардым оғурлајыр" иддиасына тохунуб.
Фашист Исраил режиминин тәхминән ики илдир бу “аргументдән” истифадә етдијини гејд едән сәлаһијјәтлиләр, "Лакин Исраил ордусу ҺӘМАС-ын бу јардымы системли шәкилдә оғурладығына даир һеч вахт сүбут тапмајыб" дејәрәк билдирибләр.
Рәсмиләр һәмчинин гејд едибләр ки, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын (БМТ) Гәззада гурдуғу јардым пајлама системи индики илә мүгајисәдә чох даһа системли вә сәмәрәлидир.
Сионист режим рәсмиләри, ордунун "Һәмас јардым оғурлајыр" иддиасы илә бағлы арашдырма апарылдығыны вә һеч бир дәлил тапылмадығыны билдирибләр. Онлар әлавә едибләр ки, мәсәлә сионист Исраил режимин баш назири Бинјамин Нетанјаһунун һәрби мүшавири илә мүзакирә олунуб.
Ҝөрүш заманы БМТ-нин јардымынын гаршысынын алынмасы вә Гәззаја Һуманитар Јардым Фондунун (ҜҺФ) реҝионда пајланмасына ҹавабдеһ олан јеҝанә тәшкилат олмасы илә бағлы нараһатлыгларыны ифадә едән сионист рәсмиләр, лакин һөкумәтин бу фикри рәдд етдијини гејд едибләр.
Исраилин сојгырым һүҹумлары вә һуманитар јардымы мәһдудлашдыран сых мүһасирә алтында олан Гәзза золағы ҝениш јејинти мәһсулларынын, су, дәрман, тибби ләвазимат вә ҝиҝијена ләвазиматларынын чатышмазлығы илә һуманитар фәлакәт јашајыр.
Гәзза золағында хүсусилә ушаглар арасында аҹлыгдан өләнләрин сајы артыр.
Јерли вә бејнәлхалг даирәләр билдирирләр ки, сојгырым төрәдән Исраил фашист режими “аҹлыг вә сусузлугдан силаһ кими” истифадә едир.
Мүлки инфраструктуру да јерлә-јексан едән вә Гәззанын 88 фаизини дағыдан гатил Исраил ордусу, сығындыглары бөлҝәләрдә депортасија әмрләри илә дидәрҝин дүшән фәләстинлиләри тез-тез һәдәфә алыр.
Тәхминән 2 милјон 300 мин нәфәр олан Гәззанын әһалисинин сионист Исраил режимин һүҹумлары вә депортасија әмрләри илә дидәрҝин дүшмүш 2 милјон нәфәрә чатдығы вә бир чох инсанын дәфәләрлә өз јурдундан дидәрҝин дүшдүјү билдирилир.
Әсас ләвазиматлардан мәһрум олан мәҹбури көчкүн фәләстинлиләр мүвәггәти чадырларда вә ја ҝиҝијена ләвазиматларынын аз олдуғу, лаваболарын гејри-кафи олдуғу вә јолухуҹу хәстәликләрин түғјан етдији һәддән артыг издиһамлы мәктәбләрдә сағ галмаг үчүн мүбаризә апарыр
Сојгырым төрәдән Исраил фашисдт режим ордусу исә һәр ҝүн мәҹбури көчкүнләрин чадырларыны вә мүлки сығынаҹаглары бомбалајараг һүҹумлара башлајыр.
