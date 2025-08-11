Голани террорчу режиминин Суријанын Сүвејда вилајәтиндәки тәсәввүр олунмаз зүлмә реаксијасы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Суријаја силаһлы чеврилишлә һаким кәсилмиш Голани- Ҹолани вәһһаби террорчу режиминин Дахили Ишләр Назирлији сосиал шәбәкәләрдә јајылан вә тәсәввүр олунмаз зүлм башлығы илә пајлашылмыш, Сүвејда вилајәтиндәки бир хәстәханада чәкилдији дејилән дәһшәтли видео илә бағлы ачыглама вериб вә мәсәләнин арашдырылдығыны билдириб.
Кадрларда Сүвејда хәстәханасынын тибб ишчиләринин дәһлиздә диз чөкәрәк бир нечә силаһлы киши гаршысында дурдуғу ҝөрүнүр. Онлардан биринин Сурија дахили тәһлүкәсизлик гүввәләринин ҝејиминдә олдуғу мүшаһидә едилир.
Тибб ишчиләриндән бири илә силаһлылардан бири арасында сөзлү мүбаһисә јараныр. Ардынҹа ики силаһлы шәхс һәмин ҝәнҹ тибб ишчисинә атәш ачараг ону гәтлә јетирир.
Sizin rəyiniz