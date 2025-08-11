Фашист Исраил режими "Тәһлүкәсиз Бөлҝә" адландырдығы мәнтәгәни бир даһа бомбалады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаг гатили Исраил террорчу режим ордусунун Гәзза золағында һәјата кечирдији һүҹумларда ән азы 11 фәләстинли шәһид олуб, чохлу сајда фәләстинли јараланыб.
Јерли мәнбәләрә ҝөрә, Гәззанын ҹәнубундакы Хан Јунисин гәрбиндә, Фәләстинли көчкүн аиләләрин сығындығы Маваси бөлҝәсиндә икиси ушаг олмагла ән азы алты ҝүнаһсыз вә силаһсыз фәләстинли шәһид олуб.
Бу һүҹум, фашист јәһуди үнсүрләри тәрәфиндән Маваси гачгын дүшәрҝәсинин “тәһлүкәсиз зона” елан етдиидијиндән дәр һал сонра баш вериб вә сојгырым төрәдән Исраил режим үнсүрләри бу һүҹумда әразидәки бир гачгын чадырыны һәдәфә алыблар.
Ушаг гатили Исраил режим ордусунун Гәзза шәһәриндә бир евә нөвбәти дәфә һүҹуму нәтиҹәсиндә 5 фәләстинли шәһид олуб, бир нечә нәфәр исә јараланыб.
Бундан башга, ганичән Исраил фашист режим үнсүрләри Гәззанын ҹәнубундакы Хан Јунисдә евләри вә биналары партлатмаға давам едиб.
Sizin rəyiniz