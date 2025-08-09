ИИР Мәдәнијјәт Назири: Фәршчиан тарих вә мәнәвијјат арасында көрпү гуран мемар иди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мәдәнијјәт Назири, устад Маһмуд Фәршчианын вәфаты мүнасибәтилә јајымладығы башсағлығы месажында јазыб: “О, јалныз маһир бир миниатүр устасы дејилди, һәм дә тарих вә мәнәвијјат арасында көрпү гуран бир мемар иди.”
Сејјид Аббас Салеһи месажында билдириб:
“Иран инҹәсәнәтинин надир сималарындан, өлкәнин мәдәнијјәт вә сивилизасијасынын ән парлаг инҹиләриндән бири олан устад Маһмуд Фәршчианын вәфаты, инҹәсәнәт иҹтимаијјәтинин вә Иран халгынын гәлбини јаса боғду. Устад Фәршчиан, һеч бир шүбһә олмадан, Иран вә Ислам инҹәсәнәтини бирләшдирән бөјүк бир сәнәткар нүмунәси иди. О, дәрин бахышы илә бу торпағын тарихи вә емосионал јаддашында әбәди галаҹаг әсәрләр јаратды.”
"Замине Аһу" (Ҹејранын замини) вә "Әсре Ашура" (Ашура ҝүнү) шаһ әсәрләриндән тутмуш, Имам Рза (ә) зијарәтҝаһынын мөһтәшәм зәриһинин дизајнына, еләҹә дә Фирдовсинин "Шаһнамә"си, Һафизин диваны вә диҝәр мөһтәшәм әдәби-мәдәни мәтнләр үчүн әрсәјә ҝәтирдији дәјәрли әсәрләрә гәдәр — бунларын һамысы Ирана вә Ислама дөјүнән инҹә бир гәлбин вә уҹа сәнәтин ајдын нүмунәсидир.
Мәһәммәд Фәршчиан, мүасир Иран тәсвири сәнәтиндә, хүсусән дә нәггашлыг вә миниатүр саһәсиндә ән ҝөркәмли сәнәткарлардан биридир. О, 1929-ҹу илдә Иранын зәнҝин әнәнәви инҹәсәнәт ирсинә саһиб шәһәрләриндән олан Исфаһанда дүнјаја ҝәлиб. Ушаглыг илләриндән рәссамлыға бөјүк мараг ҝөстәрмиш вә һаҹы Мирзә Аға Имами, еләҹә дә устад Иса Баһадури кими сәнәткарларын јанында тәһсил алмышдыр. Фәршчиан Теһранда Ҝөзәл Сәнәтләр Факүлтәсиндә тәһсилини баша вурдугдан сонра сәнәт саһәсиндә арашдырмаларыны давам етдирмәк үчүн Авропаја јолланмыш, Гәрб инҹәсәнәти илә јахындан таныш олараг Иран нәггашлығында јенилик вә фәрди бир үслуб јаратмаға наил олмушдур.
Фәршчианын јарадыҹылығында әнәнәви Иран техникалары илә мүасир елементләрин аһәнҝдар вә јарадыҹы шәкилдә бирләшмәси диггәт чәкир. О, ахыҹы хәтләр, ҹанлы рәнҝләр вә поетик мәкан тәсвирләри васитәсилә өзүнәмәхсус тәсвир дүнјасы гурмушдур. Онун “Ашура ҝүнү”, “Гајыдыш”, “Замине Аһу” (“Ҹејранын замини”) вә “Јарадылышын бешинҹи ҝүнү” кими әсәрләри, Иранда дини вә ирфани инҹәсәнәтин символ нүмунәләри һесаб олунур.
Фәршчиан јалныз Иранда дејил, бејнәлхалг сәвијјәдә дә јүксәк гијмәтләндирилмиш, әсәрләри дүнјанын нүфузлу музеј вә коллексијаларында горунур. О, мүасир дөврдә Иран нәггашлығынын дирчәлдилмәсиндә мүһүм рол ојнамыш вә бу ҝүн дә ҝәнҹ сәнәткарлар үчүн илһам мәнбәји олараг таныныр.
