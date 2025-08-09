Ермәнистан вә Азәрбајҹан сүлһ сазиши имзалады \ ВИДЕО

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ермәнистан вә Азәрбајҹан јерли вахтла ҹүмә ҝүнү ахшам АБШ Президенти Доналд Трампын иштиракы илә Ағ Евдә кечирилән мәрасимдә сүлһ сазиши имзаладылар.
АБШ Президенти Доналд Трамп јерли вахтла ҹүмә ҝүнү ахшам Ермәнистан вә Азәрбајҹан арасында сүлһ сазишинин имзаланмасы мәрасиминдә деди: "Биз елә бир нечә дәгигә әввәл Ағ Евин Овал кабинетиндән чыхдыг. Орада бу сазишин мүһүм сәнәдләри вә чох өнәмли маддәләри имзаланды."
Трамп вурғулады ки, АБШ һәр ики өлкә илә енержи, тиҹарәт вә технолоҝија, о ҹүмләдән сүни интеллект саһәсиндә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәси үчүн икитәрәфли сазишләр имзалајыр.
Трамп, Әлијев вә Пашинјан – јәни АБШ, Азәрбајҹан вә Ермәнистан лидерләри – һәмчинин Ермәнистан вә Азәрбајҹан арасындакы мүнагишәнин динҹ јолла һәлли барәдә бирҝә бәјанат имзаладылар. Трамп билдирди: "‘Бејнәлхалг сүлһ вә рифаһ үчүн Трамп јолу адланан бу бәјанат хүсуси транзит бөлҝәсини нәзәрдә тутур ки, бу да Азәрбајҹана Нахчыванла өз әразиси арасында там әлагә имканы верәҹәк."
АБШ Президенти әлавә етди: "Ермәнистан да бу дәһлизин инкишафы үчүн АБШ илә ексклүзив әмәкдашлыг гурур вә бу әмәкдашлыг 99 илә гәдәр давам едә биләр."
Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијев чыхышында деди: "Сүлһ сазиши тарихи бир һадисәдир вә биз АБШ илә икитәрәфли мүнасибәтләрдә јени бир фәслин әсасыны гојуруг."
Әлијев вурғулады: "Биз АБШ илә стратежи әмәкдашлыг јолундајыг вә әмәкдашлыг мүгавиләси бир нечә ај әрзиндә һазырланаҹаг."
Ермәнистанын Баш назири Никол Пашинјан исә билдирди: "Бу ҝүн биз Азәрбајҹанла сүлһ сазиши илә мүһүм бир наилијјәт әлдә етдик вә ики өлкә арасында јени тарихин тәмәлини гојдуг.
Пашинјан Азәрбајҹанла сүлһ сазишини "бөјүк разылашма" адландырды вә деди: "Азәрбајҹанла сүлһ сазиши дүнјаны даһа јахшы бир јерә чевирәҹәк. Бу, сүлһ үчүн бөјүк бир анлашмадыр вә бөлҝәјә, еләҹә дә дүнјаја мүсбәт тәсир ҝөстәрәҹәк. Бундан башга, биз АБШ илә бирликдә сүлһ вә рифаһа наил ола биләҹәјик."
Sizin rəyiniz