  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

ИКИ ГАРДАШ ӨЛКӘ ӘЛАГӘЛӘРИ

Лариҹани Ирага ҝәлиб

11 avqust 2025 - 19:25
Xəbər kodu: 1716176
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Лариҹани Ирага ҝәлиб

Рәсми гаршыланмадан сонра Әли Лариҹани әзиз шәһидләр, ҝенерал Гасим Сүлејмани вә Әбу Меһди Әл-Мүһәндиси еһтирамла јад едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби бир нечә дәгигә әввәл Ирага ҝәлиб вә ону Бағдад һава лиманында Ирагын милли тәһлүкәсизлик мүшавири Гасим Әл-Әрәҹи гаршылајыб.

Рәсми гаршыланмадан сонра Әли Лариҹани әзиз шәһидләр, ҝенерал Гасим Сүлејмани вә Әбу Меһди Әл-Мүһәндиси еһтирамла јад едиб.

Өлкәмизин Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Әли Лариҹани бу ҝүн сәһәр 11 август 2025-ҹи ил, базар ертәси илк рәсми сәфәри илә әввәлҹә Ирага, сонра исә Ливана јола дүшүр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha