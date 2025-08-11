Лариҹани Ирага ҝәлиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби бир нечә дәгигә әввәл Ирага ҝәлиб вә ону Бағдад һава лиманында Ирагын милли тәһлүкәсизлик мүшавири Гасим Әл-Әрәҹи гаршылајыб.
Рәсми гаршыланмадан сонра Әли Лариҹани әзиз шәһидләр, ҝенерал Гасим Сүлејмани вә Әбу Меһди Әл-Мүһәндиси еһтирамла јад едиб.
Өлкәмизин Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Әли Лариҹани бу ҝүн сәһәр 11 август 2025-ҹи ил, базар ертәси илк рәсми сәфәри илә әввәлҹә Ирага, сонра исә Ливана јола дүшүр.
