Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Инҝилтәрәнин “The Guardian” гәзети ФАШИСТ Исраил режим ордусунун 8200-ҹү бөлмәсиндәки мәнбәләрә истинадән билдириб ки, Microsoft-ун Азуре булуд платформасы мәлуматларындан Иордан чајынын гәрб саһилинин сакинләри һаггында ҝениш мәлумат базасы кими истифадә олунуб.
Һәмин мәнбәләр бу мәлуматларын инсанлары шантаж етмәк, һәбс етмәк вә ја гәтлинә һагг газандырмаг кими мәгсәдләр үчүн истифадә едилдијини вурғулајыб.
Һәмчинин бу мәлуматларын фашист Исраил режимин Гәзза вә Иордан чајынын гәрб саһилинә һәрби һүҹумларынын планлашдырылмасында мүһүм рол ојнадығы билдирилиб.
Бу һесабата ҹаваб олараг, Microsoft сөзчүсү иддиа едиб ки, ширкәтин ҹүһүд ордусунун 8200-ҹү бөлмәсиндә сахланан мәлуматларын нөвү һаггында мәлуматы јохдур.
