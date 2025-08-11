Вашингтонда кечирилән Ирәван–Бакы данышыгларынын нәтиҹәләри Пашинјан вә Пезешкианын телефон данышығынын әсас мөвзусу олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ермәнистанын баш назири телефон данышығында Иран президентинә Ермәнистан илә Азәрбајҹан Республикасы арасында Вашингтонда кечирилән сон данышыгларын нәтиҹәләри барәдә мәлумат вериб.
О, сөзүҝедән данышыгларын нәтиҹәләрини Иран президентинә тәгдим едәрәк, Ермәнистан илә Азәрбајҹан Республикасы арасында сүлһүн бәргәрар олмасынын реҝион үчүн јаратдығы имканлары вурғулајыб.
Пашинјан билдириб ки, реҝионал маршрутлар өлкәләрин әрази бүтөвлүјү, суверенлик вә јурисдиксија принсипләри чәрчивәсиндә вә гаршылыглы фәалијјәт әсасында ишләјәҹәк.
Ермәнистан һөкумәт башчысы, һәмчинин Иранлы һәмкарынын Вашингтон разылашмаларына вердији гәрәзсиз гијмәтә ҝөрә тәшәккүр едиб вә Пезешкианын јахын вахтларда Ермәнистана едәҹәји сәфәрин әһәмијјәтини вурғулајыб.
