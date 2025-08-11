ӘРБӘИН, АШИГИ МӘШУГУНА ЧАТДЫРАН ЈОЛ
Фото Репортаж | Имам Һүсејнин (әлејһис сәлам) Әрбәин зәвварларынын Кәрбәла јолу сырадан бир јол дејил
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кәрбәлаја ҝедән Имам Һүсејнин Әрбәин пијада јолу сырадан бир јол дејил, һәр аддымында “Ләббејк Ја Һүсејн” дејә фәрјад гопаран вә мәшугунун далынҹа ҹәннәт гохујан бир дијара јолланан, полад ирадәләрин вә гәмли гәлбләрин һекајәсидир. Бу сәфәр бирлијин, фәдакарлығын вә Әһли-бејтә (ә) сонсуз мәһәббәтин тәзаһүрүдүр, бурада јорғунлуғун мәнасы јохдур, бу јолун һәр аддымы саһибинә бөјүк саваб вә бәнзәрсиз тәҹрүбә ҝәтирир.
11 avqust 2025 - 19:00
Xəbər kodu: 1716169
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
