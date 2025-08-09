  1. Ana səhifə
SOCAR -ЫН АВРОПАЈА ҜЕДӘН ШАҺ ДАМАРЫ КӘСИЛДИ

Реутерс: Русијанын ПУА һүҹуму Азәрбајҹанын Украјнадакы нефт анбарына зијан вуруб

9 avqust 2025 - 20:41
Һадисәдән хәбәри олан мәнбә билдириб ки, бир ҝеҹәдә баш верән һүҹумда "бир нечә ПУА Дөвләт Нефт Ширкәти SOCAR -ын нефт базасына дүшүб. Һазырда дәјән зијаны гијмәтләндирмәк чәтиндир. Бир нечә инсан хәсарәт алыб."

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс аҝентлији ҹүмә ҝүнү ҝеҹә ики нефт сәнајеси мәнбәсинә истинадән хәбәр вериб ки, Русијанын Украјнанын Одесса вилајәтинә ПУА һүҹуму нәтиҹәсиндә Азәрбајҹанын дөвләт нефт ширкәти олан SOCAR -ын һәмин әразидәки нефт анбарына зијан дәјиб.

Мәнбәләрдән бири Реутерс аҝентлијинә ПУА һүҹуму нәтиҹәсиндә 4 нәфәрин јараландығыны билдириб.

Һадисәдән хәбәри олан мәнбә билдириб ки, бир ҝеҹәдә баш верән һүҹумда "бир нечә ПУА Дөвләт Нефт Ширкәти SOCAR-ын нефт базасына дүшүб. Һазырда дәјән зијаны гијмәтләндирмәк чәтиндир. Бир нечә инсан хәсарәт алыб."

Азәрбајҹанын Дөвләт Нефт Ширкәтинин Украјна әразисиндә 60-а јахын јанаҹагдолдурма мәнтәгәси фәалијјәт ҝөстәрир.

