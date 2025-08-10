  1. Ana səhifə
ӘРБӘИН ВӘ ВӘЛИЈЈИ ФӘГИҺИН ХИДМӘТЛӘРИ

Фото Репортаж | Һәҹҹ вә Зијарәт мәсәләләри үзрә рәсмиләри Самарра шәһәриндә зәвварлара хидмәт ҝөстәрән мәркәзләрә бахыш кечириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Али Рәһбәрин Һәҹҹ вә Зијарәт Мәсәләләри үзрә нүмајәндәси Һүҹҹәтүл-Ислам вә әл-Мүслимин Сејид Әбдүл Фәттаһ Нәвваб Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатынын бир груп рәсмиси илә бирликдә Самирра шәһәриндә Әрбәин зәвварлары үчүн нәзәрдә тутулан хидмәт мәркәзлринә бахыш кечириб.

10 avqust 2025 - 16:22
Xəbər kodu: 1715935
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

