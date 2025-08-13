ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Сүтун 1407; Әрбәин зәвварларынын Баб Әл-Һәвајҹ Гәмәр Бәни Һашимә илк саламладығы мәкандыр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин зәвварларынын Кәрбәлаја доғру атдығы мәһәббәт вәешглә долу милјонлуг аддымларындан сонра зәвварлар Салам Сүтуну кими танынан 1407-ҹи сүтуна чатырлар. Бурасы, зәвварларын гәлбинин илк олараг Гәмәр Бәни Һашимин, Һәзрәти Әбүлфәзлил Аббасын (әлејһи сәлам) мүгәддәс ҝүнбәзинә бахдығы мәкандыр, тозлу-торпаглы јолун Вүсал рәнҝ вә гохусуну өзүнә алдығы нөгтә.
13 avqust 2025 - 13:57
Xəbər kodu: 1716583
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Меһди Ҹәфәри
