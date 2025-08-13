  1. Ana səhifə
ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ

Фото Репортаж | Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин зәвварларынын Ешг Јүрүшү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнјанын һәр јериндән милјонларла зәввар, үрәкләрин Ағасы, Шәһидләрин сәрвәр вә рәһбәри, Һәзрәт Әбу Абдуллаһ Әл-Һүсејнә (әлејһи сәлам) мәһәббәт сәрҝилијәрәк, әзәмәтли Әрбәин јүрүшүндә иштирак едирләр. Ирагын мүхтәлиф шәһәрләриндәки јоллар илә Кәрбәлаи Муаллада сона чатан бу милјонлуг пијада јүрүш һәр ил Әһли-Бејт (ә) ашигләринин издиһамл иштиракына шаһид олур. Фото: Һәмид Абиди

