Әрагчи: Дүнјанын журналистләрә суи-гәсдлә бағлы сәссизлији ФӘРЈАД едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өлкәмизин хариҹи ишләр назири фәләстинли журналистләрин өлдүрүлмәсинә ҹаваб олараг Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Бу әмәл, тәҹрид олунмуш вә нифрәт едилән, дағылмаг әрәфәсиндә олан бир режимин терроруна ишарәдир.
Сејид Аббас Әрагчи сионист режим тәрәфиндән фәләстинли журналистләрин өлдүрүлмәсинә мүнасибәт билдирәрәк јазыб: Исраил бир нечә танынмыш вә нүфузлу фәләстинли журналисти мәгсәдјөнлү шәкилдә террор едиб. Бу ҝүҹ ҝөстәриҹисидирми? Јохса дағылмаг әрәфәсиндә олан глобал сәвијјәдә тәҹрид олунмуш вә мәнфур режимин террорунун ҝөстәриҹисидир?
Бүтүн бу фаҹиәләр битәндә, дүнја онлара Гәрб һөкумәтләринин әлбирлијини хатырладаҹаг. Онларын биабырчы сусгунлуғу дад-фәрјад едир.
Әл-Ҹәзирә телеканалынын әлдә етдији мәлумата әсасән, Исраил ордусуна мәхсус ПУА Әнәс Әл-Шәриф вә Мәһәммәд Гурәјгә дә дахил олмагла бир нечә фәләстинли журналистин олдуғу Әл-Шифа хәстәханасы јахынлығындакы журналистләрин чадырыны һәдәф алыб.
