Видео | Әрбәин зијарәти әрәфәсиндә Һәзрәт Зејнәбин (с) һәрәминин гәрибсәнмәси
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин зијарәти әрәфәсиндә Һәзрәт Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) Дәмәшгдәки һәрәминин ҝөрүнтүләри дәрҹ олунуб. Ҝөрүнтүләр бу мүгәддәс мәканын зәвварлардан бош олдуғуну ҝөстәрир. Гејд едәк ки, Тәһриру –Шам вәһһаби террор груплашмасынын Суријаја силаһлы чеврилиш фонунда һаким кәсилмәсинин ардынҹа, Биби Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәми дәфәләрлә зәвварларын үзүнә бағланмыш вә зәвварлара мәһдудијјәтләр емал олунмушдур.
