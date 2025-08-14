ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Баш Катиби Әрбәин јүрүшүндә зәһмәт чәкән Һәким вә Тибб Ишчиләриндән Тәгдир едиб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамазанинин иштиракы илә Әһли-Бејт (ә) Университетиндә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин зәвварларына хидмәтдә фәаллыг ҝөстәрән бир груп һәким вә тибб ишчиси Тәригу әл-Һүсејн јолу үстүндәки Әһли-Бејт (ә) Университетиндә тәгдир едилибләр.
14 avqust 2025 - 20:22
Xəbər kodu: 1716839
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Муһәммәд Меһди Закери
