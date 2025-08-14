Биринҹи витсе-президент Гырғызыстана сәфәр етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын биринҹи витсе-президенти бу ҝүн, јерли вахтла ҹүмә ахшамы ахшам саатларында Гырғызыстанын Чолпон-Ата шәһәриндә јерләшән "Истик-Кул" Бејнәлхалг Һава Лиманына дахил олуб вә орада Гырғызыстанын баш назиринин мүавини тәрәфиндән рәсми шәкилдә гаршыланыб.
Мәһәммәдрза Ариф бу ики ҝүнлүк сәфәр чәрчивәсиндә Аврасија Игтисади Иттифагынын Һөкумәтләрарасы Шурасынын иҹласында иштирак едәҹәк вә чыхыш едәҹәк.
О, һәмчинин иттифага үзв өлкәләрин дөвләт вә һөкумәт рәсмиләри илә икитәрәфли ҝөрүшләр кечирәҹәк.
