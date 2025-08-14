Ираг вә диҝәр өлкәләрдән 4700-дән чох журналист вә оператор Әрбәин мәрасимини ишыгландырыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА – нын Ирагдакы Әрбәин Гәрарҝаһынын Информасија вә Кибер Мәкан Комитәсинин рәһбәри дејиб: Әрбәин јүрүшүнү ишыгландырмаг үчүн Ирагда хариҹи журналистләр вә медиа фәалларынын иштиракы өтән иллә мүгајисәдә тәхминән беш фаиз артыб вә 4700-дән чох медиа фәалы мәрасими ишыгландырыр.
Мәһәммәд Әли Әнушә гејд едиб ки, Ирагда исти һава шәраитинә бахмајараг, индијәдәк Ираг вә диҝәр өлкәләрдән 4700-дән чох журналист, мүхбир, оператор вә медиа фәалы әзәмәтли Имам Һүсејн (ә) Әрбәини топлантысы мәрасимини ишыгландырмаг үчүн јүрүш маршрутларында вә Нәҹәф Әшрәф вә Кәрбәла Мүәлла шәһәрләриндә олуб.
Ҹүмә ахшамы ҝүнү Кәрбәлада ИРНА-нын мүхбири илә ексклүзив мүсаһибәсиндә Әнушә дејиб: Бу ил Ирагда журналистләр, сәнәдли филмләр һазырлајанлар вә медиа фәалларынын иштиракы әввәлки илләрлә мүгајисәдә чох тәсир едиҹи иди. вә онлар мүгәддәс Кәрбәлаја доғру јүрүшүн бүтүн маршрутларыны пијада ҝәзәрәк, бу Һүсејни шөвгүн хәбәр вә һесабатларыны дүнјаја чатдырырдылар.
