Нобел Сүлһ Мүкафаты Лауреаты: Венесуелаја һүҹум един

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, бу илки Нобел Сүлһ Мүкафатыны алдыгдан бир ај кечмәмиш Венесуела мүхалифәтчиси Мариа Ҹорина Маҹһадо өлкәсинин президентини һәрби зәрбә илә девирмәјә чағырды.
Бинјамин Нетанјаһу вә Доналд Трампла исти мүнасибәтләри олан Маҹһадо, Николас Мадурону Венесуела президентлијиндән узаглашдырмағын јеҝанә јолунун һәрби әмәлијјатлар олдуғуну сөјләди.
О, Американын Блоомберҝ каналына вердији ачыгламада "Баш верән тәзјиг вә ескаласијанын артмасы Мадурону ҝетмәјин (һакимијјәтдән истефа вермәјин) вахтынын чатдығыны анламаға мәҹбур етмәјин јеҝанә јолудур" деди.
Бу, АБШ-ын Венесуела саһилләри јахынлығындакы һәрби зәрбәләринин ҝүҹләндији вә медианын Венесуела әразисинә һүҹум еһтималы барәдә мәлумат вердији бир вахтда дејилди.
"Миами Һералд" гәзети дүнән ҝеҹә мәлуматлы мәнбәләрә истинадән АБШ-ын јахын саатларда вә ја ҝүнләрдә Венесуела әразисиндәки һәдәфләрә һава зәрбәләри ендирә биләҹәјини билдирди.
