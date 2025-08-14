ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Әрбәин мәрасиминдә минләрлә Шиә Әфганыстанын Сәр-е-Пул шәһәриндә Имамзадә Јәһја (ә) һәрәминә доғру јүрүш едиб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн, (ҹүмә ахшамы, 14 август) Сәфәр ајынын 20-си, Әфганыстанын һәр јериндән тәшриф ҝәтирмиш минләрлә Шиә вә Әһли-Бејт (ә) севдалылары Әрбәин ҝүнү Сәр-е-Пул әјаләтинин пајтахты Имамзадә Јәһја Ибн Зејдин (ә) һәрәминә доғру јүрүш едәрәк, Шәһидләр Сәрвәри һәзрәти Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) сәдагәтләрини ифадә едибләр. Бу вилајәтин еләҹә дә Әфганыстанын шималындакы гоншу әјаләтләрин мүхтәлиф јерләриндән олан әзадарлыг һејәтләри вә Мокәбләр әзадарлыға ҝәлән зәвварлары гаршылајараг онлара хидмәт ҝөстәрмишләр.
