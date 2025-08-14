  1. Ana səhifə
  2. Хүсуси бурахылыш
  3. News of Arba'een

ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ

Фото Репортаж | Ешг јолунда шанлы Иранын шөһрәти

14 avqust 2025 - 19:19
Xəbər kodu: 1716826
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото Репортаж | Ешг јолунда шанлы Иранын шөһрәти

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин әрәфәсиндә дүнјанын һәр јериндән милјонларла зәввар ешг јолуна гәдәм гојду. Бу шәрәфли јолда Иран Ислам Республикасынын үчрәнҝли бајрағы сәдагәт вә һәмрәјлик әламәти олараг иранлы зәвварларын әлләриндә далғаланыр, мисилсиз иман вә фәдакарлыг нүмајиш етдирир. Бу галыҹы сәһнәләр ҹоғрафи сәрһәдләри гыран вә гәлбләри бир-биринә бағлајан романтик һәмрәјликдән бәһс едир.

Фото: Мүҹтәба КәрәмӘли
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق
گزارش تصویری | شکوه ایران در مسیر عشق

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha