Фото Репортаж | Ешг јолунда шанлы Иранын шөһрәти

Фото: Мүҹтәба КәрәмӘли
14 avqust 2025 - 19:19
Xəbər kodu: 1716826
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин әрәфәсиндә дүнјанын һәр јериндән милјонларла зәввар ешг јолуна гәдәм гојду. Бу шәрәфли јолда Иран Ислам Республикасынын үчрәнҝли бајрағы сәдагәт вә һәмрәјлик әламәти олараг иранлы зәвварларын әлләриндә далғаланыр, мисилсиз иман вә фәдакарлыг нүмајиш етдирир. Бу галыҹы сәһнәләр ҹоғрафи сәрһәдләри гыран вә гәлбләри бир-биринә бағлајан романтик һәмрәјликдән бәһс едир.
