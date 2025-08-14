Јәмән јенидән фашист Исраил режиминә ракет зәрбәси ендириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаг гатили, ишғалчы Исраил режим медиасы Јәмәнин сионист ишғалчы режим әразиләринә ракет һүҹум етдијини тәсдигләјиб вә Јәмән сәмтиндән баллистик ракет ҝәлдијинин ашкарландығыны иддиа едиб.
Фашист режимин медиа хәбәрләринә ҝөрә, ракет һүҹумундан сонра ракет хәбәрдарлығы сиренинин сәси чыхмајыб. Бу исә о демәкдир ки, сионист режим тәһлүкәсизлик бүросу һакерләр тәрәфиндән һәк олунуб.
Әнсаруллаһ сијаси бүросунун үзвү Һизам Әсәд дә бунунла бағлы дејиб: “Гәззәјә дәстәјимиздән әл чәкмәјәҹәјик.”
О даһа сонра бәјан едиб: “Сионист режим гәзза Золағына гаршы тәҹавүзүнә сон гојмадығы вә мүһасирәни галдырмадығы мүддәтҹә, биз бүтүн ҝүҹүмүзлә сионист дүшмәни һәдәфә алмаға давам едәҹәјик.”
Хатырладаг ки, сионист режимин Гәззәјә һүҹумундан сонра Јәмән силаһлы гүввәләри Гәззәдәки мүсәлман гардашларына дәстәк олараг ишғал олунмуш әразиләрә һүҹумлара башлајыб.
Бу һүҹумлардан сонра фашист Исраил режиминин игтисадијјатынын мүхтәлиф саһәләринә бәрпасы мүмкүн олмајан зијан дәјиб.
