Фото Репортаж | Һәзрәт Фатимеји Мәсумәнин (с) мүгәддәс һәрәминдә Имам Һүсејнин (ә) Әрбәин мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн милад тарихи илә 14 Август 2025-ҹи ил, Имам Һүсејнин (әлејһи сәалм) Әрбәин ҝүнү иди, сабаһ исә милад тәгвими илә 15 Август 2025-ҹи ил Ирагда Әрбәин мәрасими гејд едиләҹәкдир. Бу мүнасибәтлә бу ҝүн, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин ҝүнү мүнасибәти илә Гум шәһәринин мүхтәлиф јерләриндән матәм груплары Һәзрәти Фатимеји Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминә ҝәләрәк әзадарлыг едирләр.
14 avqust 2025 - 19:05
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абеди
