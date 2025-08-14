  1. Ana səhifə
ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ

Фото Репортаж | Һ.Г. тәгвими илә 1447-ҹи илин Әрбәин јүрүшү, Тариг әл-Улама маршурутундакы атмосферин галыҹы чәрчивәләри

14 avqust 2025 - 18:54
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото Репортаж | Һ.Г. тәгвими илә 1447-ҹи илин Әрбәин јүрүшү, Тариг әл-Улама маршурутундакы атмосферин галыҹы чәрчивәләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шанлы Әрбәин зијарәт јолунун мәркәзиндә, Тариг әл-Улама зәвварларын вә онлара хидмәт фөстәрән хадимләрин меһрибанлығы вә сәмимијјәтинин галыҹы ҝөрүнтүләринә өзүндә әкс етдирир. Азјашлы вә көрпә зәвварларын динҹәлмәсиндән вә јерли әһалинин истиганлылыгла вә һәрарәтлә зәвварлары гаршыланмасындан тутмуш, хурма ағаҹларынын көлҝәси алтында Мокәбләрин һазырланмасына вә зәвварлары једирмәк үчүн чөрәк биширилмәсинә гәдәр. Бу кадрлар емпатија вә хидмәт дастаныны бәјан едир ки, һәр бир тамашачыны бу бөјүк вә мәнәви һадисәнин дәринликләринә чәкир. Фото: Меһди Ҹәфәри

قاب های ماندگار از حال و هوای طریق العلما در ایام اربعین ۱۴۴۷
