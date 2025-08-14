ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Һ.Г. тәгвими илә 1447-ҹи илин Әрбәин јүрүшү, Тариг әл-Улама маршурутундакы атмосферин галыҹы чәрчивәләри
14 avqust 2025 - 18:54
Xəbər kodu: 1716820
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шанлы Әрбәин зијарәт јолунун мәркәзиндә, Тариг әл-Улама зәвварларын вә онлара хидмәт фөстәрән хадимләрин меһрибанлығы вә сәмимијјәтинин галыҹы ҝөрүнтүләринә өзүндә әкс етдирир. Азјашлы вә көрпә зәвварларын динҹәлмәсиндән вә јерли әһалинин истиганлылыгла вә һәрарәтлә зәвварлары гаршыланмасындан тутмуш, хурма ағаҹларынын көлҝәси алтында Мокәбләрин һазырланмасына вә зәвварлары једирмәк үчүн чөрәк биширилмәсинә гәдәр. Бу кадрлар емпатија вә хидмәт дастаныны бәјан едир ки, һәр бир тамашачыны бу бөјүк вә мәнәви һадисәнин дәринликләринә чәкир. Фото: Меһди Ҹәфәри
Sizin rəyiniz