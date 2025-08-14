ӘРБӘИН ВӘ ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ
Фото Репортаж | Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәминдә Әрбәин зәвварлары туфан гопардыр
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һиҹри Гәмәри тәгвими илә 1447-ҹи илин Әрбәин мәрасиминин Ираг үфүги илә јахнлашдығы вахтда Ислам дүнјасынын һәр јериндән милјонларла зәввар мүгәддәс Кәрбәла шәһәринә ҝәләрәк, һәмрәјлик вә дини етигадын бәнзәрсиз тәзаһүрү јарадараг, Шәһидләр Сәрвәри, Һәзрәти Әбу Әбдиллаһил Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәминә шөвгләрини вә сәдагәтләрини ифадә едирләр.
14 avqust 2025 - 20:03
Xəbər kodu: 1716833
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz