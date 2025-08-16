Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹанла Русија арасында сөз атышмасы сәнҝимәк билмир. Русија Дөвләт Думасынын нүфузлу үзвү Бакыны һәдәләјиб.
Дөвләт Думасынын Мүдафиә Комитәсинин үзвү Андреј Колесник иддиа едиб ки, Азәрбајҹан һакимијјәти Москва илә мүнасибәтләрдә тәһлүкәли вә јанлыш јол сечиб.
Русијалы милләтчи депутатын сөзләринә ҝөрә, Бакы ҝетдикҹә даһа чох Москва һаггында сәрт бәјанатлар вермәјә башлајыб. Мәсәлән, депутат Расим Мусабәјов билдириб ки, Русија Федерасијасы Азәрбајҹан әразисиндә хүсуси һәрби әмәлијјат кечирсә, “һәбсхана ҹинајәткарларынын топлантысыны” тәмсил едән Русија ордусу мәғлуб олаҹаг.
Хатырладаг ки, азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин депутаты Расим Мусабәјов “Азполитика”ја ачыгламасында билдириб ки, Азәрбајҹан Ордусу һазырда техники вә һејәт тәркиби бахымындан Русија Силаһлы Гүввәләринин Гафгаз бөлҝәсиндәки бирләшмәләриндән гат-гат үстүндүр: “Азәрбајҹан ордусу һәбсханалардан топланан гүввәләрдән ибарәт дејил. Русијанын Гафгазда бирләшдирдији ордудан дәфәләрлә ҝүҹлүдүр. Русија бунунла Азәрбајҹаны горхутмаға чалышыр, амма бу бош ишдир”.
Расим Мусабәјов ону да гејд едиб ки, әҝәр Русијанын Украјна әразисиндә СОСАР-ын објектләринә гаршы һүҹумлары давам едәрсә, Азәрбајҹан Кијевә өзүнүн МиГ-29 гырыҹыларыны вә кечмиш совет һәрби техникасыны ҝөндәрмәк имканына маликдир.
Дума үзвү Андреј Колесник бу ачыгламаны да ҹавабсыз гојмајыб. "Гафгаздакы гошунларымызын сајы орадакы бүтүн проблемләри һәлл етмәк үчүн кифајәтдир. Ҝөрүнүр, Азәрбајҹан һакимијјәти курсуну дәјишәрәк Түркијәнин табечилијинә кечмәк гәрарына ҝәлиб. Амма бу ҝедиш онлара проблем јарадаҹаг", - дејә Колесник вурғулајыб.
