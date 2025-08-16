Путин америкалы һәмкары илә бирҝә мәтбуат конфрансында дејиб: Трампла ҝөрүш конструктив вә фајдалы иди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија президенти Владимир Путин Алјаскада америкалы һәмкары илә тәхминән үч саат давам едән данышыглары конструктив вә фајдалы гијмәтләндирәрәк, дејиб: “Украјна мүнагишәсинин һәлли Трампла ҝөрүшдә әсас мүзакирә мөвзуларындан бири олуб”.
Путин АБШ президенти Доналд Трампла Алјасканын Анкориҹ шәһәриндә јерләшән Елмендорф-Ричардсон һәрби базасында кечирдији бирҝә мәтбуат конфрансында данышыгларын конструктив вә гаршылыглы һөрмәт шәраитиндә кечдијини билдириб.
О, Алјаскада әлдә олунан разылашмаларын Украјна проблеминин һәлли үчүн әсас олаҹағына вә Русија илә АБШ арасында мүнасибәтләрин бәрпасына көмәк едәҹәјинә үмид етдијини билдириб.
Русија президенти Русија бәјан едиб ки, Русија Украјна бөһранына сон гојмагда мараглыдыр вә Москва Кијевин тәһлүкәсизлији илә бағлы әмәкдашлыға һазырдыр.
Владимир Путин давамында Москва вә Вашингтонун мүнасибәтләриндә сәһифәни чевириб, тәрәфләрин әмәкдашлыға гајытмасыны зәрури һесаб едиб вә гејд едиб ки, Русија илә АБШ арасында мүнасибәтләр сон илләрдә Сојуг Мүһарибәдән бәри ән ашағы сәвијјәјә ениб; ајдындыр ки,ҝеҹ-тез вәзијјәтин дүзәлдилмәсинә еһтијаҹ вар.
АБШ президенти Доналд Трамп исә Русија президенти илә ҝөрүшүнү конструктив адландырыб вә бир чох мәсәләләр барәдә разылыға ҝәлдикләрини билдириб.
Доналд Трамп Алјаскадан ҹанлы јајымланан бирҝә мәтбуат конфрансында, сөһбәтләринә мүсбәт тонла башлајыб, лакин һәләлик јекун разылашманын олмадығыны гејд едиб.
Трамп билдириб ки, Русија президенти илә икитәрәфли ҝөрүшүндә “бөјүк ирәлиләјиш” әлдә олунуб, “бир чох мәгамлар разылашдырылыб” вә јалныз бир нешә һәлл олунмамыш проблем вар.
