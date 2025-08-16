Әрагчи: Авропалыларын нүвә сазиши илә бағлы һеч бир һүгугу јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири билдириб ки, Авропанын нүвә анлашмасынын һәр һансы бир һиссәсини ишә салмаг сәлаһијјәти јохдур.
Сејјид Аббас Әрагчи бу барәдә дејиб: "Авропалыларын бу механизми ишә салмаг үчүн 20 октјабр тарихинә гәдәр вахтлары вар. Амма бизим нөгтеји-нәзәрдән, онларын, өз мөвгеләринә, хүсусилә дә сыфыр зәнҝинләшдирмәјә мәсәләсиндәки исрарларына хатир, Әһатәли Мүштәрәк Тәшәббүс Програмындакы һәр һансы бир һиссәсини, о ҹүмләдән Снапбаҹк-и ишә салмаг сәлаһијјәти јохдур".
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр әлавә едиб: ""Снапбаҹк" о демәкдир ки, нүвә сазишинин бир тәрәфи өһдәликләрини јеринә јетирмәкдән имтина едәрсә вә диҝәр тәрәф ону өз өһдәликләрини јеринә јетирмәјә гајтармаг ҹәһдиндән мәјус оларса, о, нүвә анлашмасындан әввәлки вәзијјәтә гајыда биләр. Биз дә буну етдик. АБШ нүвә анлашмасындан чыхдыгдан сонра бизим ҝөрүшләримиз олду. О заман авропалылар биздән нүвә анлашмасында галмағымызы хаһиш етдиләр вә АБШ-ын санксијаларыны компенсасија едәҹәкләрини билдирдиләр. Биз онлара бир аз вахт вердик, амма буну едә билмәдиләр".
