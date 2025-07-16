Имам Хаменеи: АБШ кими бир ҝүҹә вә онун зәнҹирләнмиш ити олан сионист режимә гаршы дуруш руһијјәси вә һазырлығын өзү чох дәјәрлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бу ҝүн сәһәр, 16.07.2025-ҹи ил тарихдә, Имам Хомејни (р) адына Һүсејнијјәдә, ИИР Али Мәһкәмә Системинин сәдри, јүксәк вәзифәли әдлијјә органы нүмајәндәләри вә өлкәнин бүтүн мәһкәмә башчылары илә ҝөрүш кечириб.
О, бу ҝөрүшдә Иран халгынын сон тәҹавүзкар мүһарибәдә ҝөстәрдији бөјүк рәшадәтини тәһлил едәрәк, тәҹавүзкарларын һесабламаларынын вә планларынын пуч олдуғуну вурғулајыблар.
Имам Хаменеи Һәзрәтләри сијаси зөвгләрин фәргли олмасына вә дини бахышларын мүхтәлиф олмасына бахмајараг, әзиз Иранын мүдафиәсиндә Иран халгынын ҝөстәрдији бөјүк бирлијинә ишарә едәрәк вурғулады: “Бу милли бирлији горумаг һамынын борҹудур.”
Ислам Ингилабынын Рәһбәри даһа сонра белә бујурду: "Халгын 12 ҝүнлүк мүһарибәдәки бөјүк иши ирадә, гәтијјәт вә милли өзүнәинамдан гајнагланырды. Чүнки Америка кими бир ҝүҹә вә онун зәнҹирләнмиш ити олан сионист режимә гаршы дурмаг руһијјәсинин вә һазырлығынын өзү чох дәјәрлидир".
Вәлијји Фәгиһ Һәзрәтләри сабиг Пәһләви режиминин мәмурларындан јајымланмыш хатирәләрә ишарә едәрәк, онларын һәтта ҝизли вә гапалы иҹласларда белә Америкаја етираз етмәјә ҹәсарәт етмәдикләрини гејд едәрәк белә бујурдулар: "Иран о дөврләрдән бу ҝүнә гәдәр елә бир јерә чатыб ки, нәинки Америкадан горхмур, әксинә, ону горхудур да. Бу милли руһијјә вә ирадә мәһз Ираны уҹалдан вә ону өз бөјүк арзуларына чатдыран амилдир".
Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри, һәмчинин белә вурғулады: "Һәм достлар, һәм дә дүшмәнләр билмәлидирләр ки, Иран халгы һеч бир саһәдә зәиф тәрәф кими мејдана чыхмајаҹаг.”
Имам Хаменеи һәзрәтләри јенә дә әлавә едәрәк вурғуладылар: “Биз һәм мәнтиг, һәм дә һәрби ҝүҹ кими лазым олан бүтүн васитәләрә саһибик. Буна ҝөрә дә, истәр дипломатик саһәдә, истәрсә дә һәрби саһәдә мејдана дахил олсаг, Аллаһын көмәји илә ҝүҹлү вә әлидолу дахил олаҹағыг".
Sizin rəyiniz