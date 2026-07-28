  1. Ana səhifə
  2. Azeri cirilik

Сионист експерт: Исраилин Иранла узунмүддәтли гаршыдурма апармаг имканы јохдур

28 iyul 2026 - 09:58
Xəbər kodu: 1846062
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Сионист експерт: Исраилин Иранла узунмүддәтли гаршыдурма апармаг имканы јохдур

Һајфа Университетинин Стратеҝија вә Јахын Шәрг мәсәләләри үзрә профессору Амтсија Барам, Тел-Әвивин Вашингтондан ҝетдикҹә артан асылылығыны тәнгид едәрәк билдириб: Исраил артыг әввәлки стратежи мүстәгиллијә малик дејил вә Иранла узунмүддәтли гаршыдурманы давам етдирмәк ҝүҹүндә дејил.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һајфа Университетинин Стратеҝија вә Јахын Шәрг мәсәләләри үзрә профессору Амтсија Барам, сионист режимин “Маарив” гәзетинә мүсаһибәсиндә хәбәрдарлыг едиб ки, Исраил режими һәрби чағырышларла јанашы, дәрин стратежи вә сијаси проблемләрлә дә үзләшиб.

Барам Тел-Әвивин АБШ-дән артан асылылығыны тәнгид едәрәк билдириб ки, мүһарибәнин ән мүһүм нәтиҹәси сионист режимин Вашингтондан тарихдә ҝөрүнмәмиш сәвијјәдә асылы вәзијјәтә дүшмәси олуб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha