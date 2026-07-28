Сионист експерт: Исраилин Иранла узунмүддәтли гаршыдурма апармаг имканы јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һајфа Университетинин Стратеҝија вә Јахын Шәрг мәсәләләри үзрә профессору Амтсија Барам, сионист режимин “Маарив” гәзетинә мүсаһибәсиндә хәбәрдарлыг едиб ки, Исраил режими һәрби чағырышларла јанашы, дәрин стратежи вә сијаси проблемләрлә дә үзләшиб.
Барам Тел-Әвивин АБШ-дән артан асылылығыны тәнгид едәрәк билдириб ки, мүһарибәнин ән мүһүм нәтиҹәси сионист режимин Вашингтондан тарихдә ҝөрүнмәмиш сәвијјәдә асылы вәзијјәтә дүшмәси олуб.
Sizin rəyiniz