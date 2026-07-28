ИИР ХИН Спикери: Американын мүһарибә вә сүлһ вахтыны тәјин етмәсинә һеч вахт иҹазә вермәмишик вә вермәјәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмаил Бәгаи кечирдији мәтбуат конфрансында "бәзи медианын Иран вә АБШ-нин Исламабад вә Доһанын атәшкәс вә данышыглара гајытмаг, еләҹә дә АБШ-нин бөлҝәјә силаһ көчүрмәсинин давам етдирилмәси илә бағлы бирҝә тәклифинә ҹаваб вердијини иддиа етдији" илә бағлы суала ҹаваб олараг билдириб: "Сизҹә, онлар мүһарибәни неҹә идарә едирләр. Ираны үч ҝүн әрзиндә мәһв етмәли вә Ираны тәслим олмаға мәҹбур етмәли олан мүһарибә, инди беш ајдан сонра өзләри јаратдыглары батаглыгда илишиб галыблар. Бу, мүһарибәнин идарә олунмасы дејил. Һәрдән мүһарибә ҹинајәтләри төрәтмәк вә бунунла фәхр етмәк садәҹә өз әлләри илә вә сионист режимин ҹазибәси илә јаратдыглары рүсвајчылыға ҝирмәкдир вә онлар бунун бәдәлини өдәмәлидирләр".
Бәгаји әлавә етди: “Принсип етибарилә, биз нә нефт, нә дә АБШ-нин нараһатлыглары илә марагланмырыг. Бизим үчүн принсипиал олан милли мараглардыр. Бир өлкәнин милли мараглары илә бағлы гәрарларын гәбул едилмәси биртәрәфли тәнлик дејил; Бир чох дәјишән вар вә нәтиҹә етибарилә бизим үчүн һәлледиҹи олан милли тәһлүкәсизлик вә милли мараглардыр. Бу барәдә гәрарларын гәбул едилмәси дә тамамилә шәффаф вә спесифик бир просесдә, Иран Ислам Республикасындакы бүтүн гәрар гәбулетмә органларынын иштиракы илә һәјата кечирилир вә Хариҹи Ишләр Назирлији дә онлардан биридир.
О гејд етди: “Биз, әлбәттә ки, Американын мүһарибә вә сүлһ вахтыны тәјин етмәсинә һеч вахт иҹазә вермәмишик вә вермәјәҹәјик. Марагларымыз вә мәсләһәтләримиз тәләб етдији мүддәтҹә мүдафиә едәҹәјик. Милли мараглары горумаг үчүн дипломатија аләтиндән истифадә едә биләҹәјимизи һисс етдијимиз заман, мүтләг бундан бир васитә кими истифадә едәҹәјик.”
Sizin rəyiniz