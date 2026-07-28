Ҹәлали: “Ана” ҝәмисиндә һеч бир һәрби јүк олмајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Казым Ҹәлали бу ачыгламалары базар ертәси Москвада кечирилән вә тәхминән 20 өлкәдән, о ҹүмләдән сәккиз иранлы ҝәнҹин иштирак етдији III Бејнәлхалг Кибертәһлүкәсизлик Тәһсил вә Мәдәнијјәт Програмынын ачылышы чәрчивәсиндә ИРНА мүхбиринин суалыны ҹавабландыраркән дејиб.
Иранын Русијадакы сәфири гејд едиб: “Ана” ҝәмиси мөвҹуддур вә ону ҝөрмәк мүмкүндүр. Бу ҝәминин өзү илә бағлы иддиаларын, хүсусилә дә јүкү барәдә ирәли сүрүлән мәлуматларын доғру олмадығыны ҝөстәрир.
О билдириб: “Тәәссүф ки, бу Иран ҝәмисинә едилән һүҹум нәтиҹәсиндә сојдашларымыздан бири шәһид олуб. Биз онун аиләсинә башсағлығы веририк.”
Бу иранлы дипломат гејд едиб: Һадисә нәтиҹәсиндә бир нечә иранлы сојдашымыз да јараланыб.
О әлавә едиб: “Иран вә Русијанын хариҹи ишләр назирләри Әрагчи вә Лавров арасында базар ҝүнү баша тутан телефон данышығынын әсас мөвзусу да мәһз бу мәсәлә олуб. Ҝөрдүјүмүз кими, Иранын хариҹи ишләр назири мөвгејини ачыглајыб вә билдириб ки, Иран Ислам Республикасынын бу мәсәлә илә бағлы ҹаваб вермәк һүгугу там шәкилдә өзүндә сахланылыр.”
Иранын Русијадакы сәфири русијалы журналистин Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын Һөрмүз боғазында Иран Ислам Республикасына дәстәк мәгсәдилә һәјата кечирилән тәдбирләрә гошулмасы еһтималы илә бағлы суалына ҹаваб олараг дејиб:
“Өлкәмизин мөвгеји илә бағлы Иран рәсмиләри бундан әввәл ачыгламалар верибләр. О ҹүмләдән билдирилиб ки, Јәмән вә Әнсаруллаһ мүстәгилдир вә тәбии олараг, онлар ујғун заманда өз гәрарларыны гәбул едәҹәкләр.”
Sizin rəyiniz