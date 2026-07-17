АБШ-нин тәҹавүзкар һүҹумлары давам едир; CЕНТKОМ Ирана гаршы јени һүҹум далғасынын башладығыны елан едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Силаһлы Гүввәләринин Мәркәзи Команданлығы (CЕНТKОМ) Ирана гаршы јени һүҹумларын ардыҹыл бешинҹи ҝеҹә башладығыны ачыглајыб. АБШ Силаһлы Гүввәләринин Мәркәзи Команданлығы (ҸЕНТҸОМ) Ирана гаршы јени һүҹумларын ардыҹыл бешинҹи ҝеҹә башладығыны ачыглајыб.
CЕНТKОМ ҹүмә ахшамы АБШ-нин јерли вахты илә јајдығы бәјанатда билдириб ки, АБШ гүввәләри бу ҝүн АБШ-нин Шәрг вахты илә саат 14:00-да Ирана гаршы һүҹумларын јени далғасына ардыҹыл бешинҹи ҝеҹә старт верибләр.
Sizin rəyiniz