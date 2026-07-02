Мүтәвәккилин Анасынын Нәзири вә Имам Һадинин (әлејһи сәлам) Кәримлијинин Тәзаһүрү \ Видео

2 iyul 2026 - 19:05
Xəbər kodu: 1834590
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тарихи бир рәвајәтдә дејилир ки, Имам Һадинин (әлејһи сәлам) евиндә пул кисәләри тапыб онларын мәншәјини ахтардыгдан сонра мәлун Мүтәвәккил Аббаси бу әмлакын она анасы тәрәфиндән Имама ҝөндәрилдијини баша дүшдү. Оғлу ағыр хәстәләнәндә вә һәкимләр ону мүалиҹә етмәкдән имтина етдикдә, Мүтәвәккилин анасы Имам Һадијә (әлејһи сәлам) нәзр едәрәк оғлунун сағалаҹағы тәгдирдә пулу о һәзрәтә тәгдим едәҹәјинә анд ичди. Мүтәвәккил сағалдыгдан сонра о да нәзирини јеринә јетирди. Бу рәвајәт Имам Һадинин (әлејһи сәлам) мәнәви статусуну вә Аббаси сарајынын јахын адамлары арасында белә Әһли-бејтә (әлејһимус сәлам) инам вә тәвәссүл етмәкләринин дәрәҹәсини ҝөстәрир.
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