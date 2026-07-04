  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Имамәт

ИИР-инин үч голунун рәһбәрләри Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, шәһид Имам Хаменеинин ҹәназәси илә видалашдылар- 2

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҹүмә ҝүнү сәһәри Теһранын Мосалла кмплексиндә дүнјанын һәр јериндән тәшриф ҝәтирән зијалылар, дини нүмајәндә һејәтләри, сијаси вә мәдәни хадимләрин иштиракы илә ИИР-инин үч голунун рәһбәрләри 1- Президент, 2- Парламент спикери 3- Али Мәһкәмә башчысы дүнја ингилабчылары мүҹаһидләринин шәһид лидери, һәзрәт Сејјид Әли Хаменеинин ҹәназәси илә видалашыблар.

4 iyul 2026 - 14:23
Xəbər kodu: 1835358
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha