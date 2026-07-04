ИИР-инин үч голунун рәһбәрләри Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, шәһид Имам Хаменеинин ҹәназәси илә видалашдылар- 1
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҹүмә ҝүнү сәһәри Теһранын Мосалла кмплексиндә дүнјанын һәр јериндән тәшриф ҝәтирән зијалылар, дини нүмајәндә һејәтләри, сијаси вә мәдәни хадимләрин иштиракы илә ИИР-инин үч голунун рәһбәрләри 1- Президент, 2- Парламент спикери 3- Али Мәһкәмә башчысы дүнја ингилабчылары мүҹаһидләринин шәһид лидери, һәзрәт Сејјид Әли Хаменеинин ҹәназәси илә видалашыблар.
4 iyul 2026 - 14:11
Xəbər kodu: 1835352
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz