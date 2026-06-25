ИИР-ны рәсми трибунасындан тәһгир едән Әлијев Галибафла ҝөрүшдә: Чәтин ҝүнләрдә Иранын јанында олдуг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Илһам Әлијев ијунун 24-дә Мәһәммәд Багир Галибафын рәһбәрлик етдији нүмајәндә һејәти илә ҝөрүшдә сон мүһарибә заманы Иран халгынын чәкдији әзијјәтләрә тохунараг, шәһид оланларын хатирәсини еһтирамла јад едиб вә онлар үчүн Аллаһдан рәһмәт диләјиб.
О билдириб ки, Азәрбајҹан дөвләти вә халгы бу мүддәт әрзиндә Иран дөвләти вә халгынын јанында олуб. Әлијев Азәрбајҹанын Теһрана дәстәјинин ҝөстәриҹиси кими Иран Президенти Мәсуд Пезешкиан илә телефон данышығыны вә ики өлкәнин рәсмиләри арасында апарылмыш диҝәр мәсләһәтләшмәләри гејд едиб.
Азәрбајҹан Президенти гаршыдурмаларын дајандырылмасыны мүсбәт гијмәтләндирәрәк, реҝионун бир даһа мүһарибә илә үзләшмәмәсинә, реҝионда давамлы сүлһ вә сабитлијин бәргәрар олмасына үмид етдијини билдириб.
Әлијев Галибафын Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилаты үзв өлкәләринин Парламент Иттифагынын 20-ҹи иҹласында иштиракына тохунараг, бу тәдбирин Ислам дүнјасында һәмрәјлијин ҝүҹләндирилмәси бахымындан әһәмијјәтини вурғулајараг дејиб ки, Азәрбајҹан ҝәлән ил Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын саммитинә ев саһиблији едәҹәк.
Президент һәмчинин Иран парламенти сәдринин Бакыја сәфәрини икитәрәфли мүнасибәтләрин ҝүндәлијиндә дуран мәсәләләрин мүзакирәси үчүн јахшы имкан кими дәјәрләндириб вә Иран-Азәрбајҹан әлагәләринин инкишафындан мәмнунлуғуну ифадә едиб.
Ҝөрүш заманы тәрәфләр Теһран вә Бакы арасында мүнасибәтләрин даһа да инкишаф едәҹәјинә әминлик ифадә едиб, икитәрәфли әмәкдашлыг, парламентләрарасы әлагәләр, игтисади әмәкдашлыг үзрә бирҝә комиссијанын фәалијјәти, еләҹә дә Ағбәнд–Кәлалә көрпүсү вә Араз дәһлизи кими бирҝә лајиһәләр әтрафында фикир мүбадиләси апарыблар.
Гејд едәк ки, АБШ вә сионист Исраил режиминин Иран Ислам Республикасына гәфил һүҹуму заманларында Нахчыван Аерипортуна атылан мәлум ПУА-нын ардынҹа Илһам Әлијев телевизија васитәси илә Иран халгыны вә рәсмиләрини “шәрәфсиз” адландырараг тәһгир вә тәһдид етмәјә башлады. Вә бу ҝүнә кими дә о тәһгирләринә ҝөрә рәсмән нә Иран халгындан вә нә дә Иран рәсмиләриндән үзүр истәди.
Sizin rəyiniz