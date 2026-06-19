Имам Мүҹтәба Хаменеинин Иран вә АБШ президентләри арасында разылашма меморандуму илә бағлы Иран халгына месажы

Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Имам Заман (әҹҹәлләллаһу тәала фәрәҹәһ) һәзрәтләринин Һагг Наиби, Ислам Ингилабы Лидери Иран вә АБШ президентләри арасында Анлашма Меморандуму илә бағлы Иран халгына мүраҹиәт едибләр.
Бу мүраҹиәтин там мәтнинин сајтымызын изләјиҹиләринә тәгдим едирик:
Бағышлајан вә Меһрибан Аллаһын ады илә
Иранын шөвглү вә вәфалы халгы
Сизә мәлумат верилдији кими, Иран вә АБШ президентләри арасында анлашма меморандуму имзаланмышдыр. Бу мәрһәләјә чатмаг јолунда һакимијјәт органлары үрәјијананлыг вә хошмәрамлылыгла чох сәј ҝөстәрмиш вә тәбии ки, чарәсизликдән бу мәгсәдлә мүхтәлиф васитәләрдән истифадә едән Америка Бирләшмиш Штатлары Президенти олмушдур.
Принсипҹә, мәним фәргли фикрим вар иди, амма һөрмәтли Президентин Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдри вә диҝәр үзвләр кими мәнә Иран халгынын вә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин һүгугларыны горумаг үчүн вердији өһдәлик вә онлар бунун үчүн мәсулијјәти өз үзәрләринә ҝөтүрәҹәкләрини ачыг шәкилдә билдирдикләри үчүн иҹазә вердим. Онлар һәмчинин ачыг шәкилдә билдирибләр ки, әҝәр Америка тәрәфи чох тәләбкар олмаг истәјирсә, буна гатланмајаҹаглар. Бу андан етибарән биз, јәни сиз, башы уҹа милләт вә бу әһәмијјәтсиз бәндә, ҝөстәрилән шәртләрин јеринә јетирилмәсини ҝөзләјәҹәјик. Лакин, ҝәләҹәкдә кечириләҹәк үзбәүз данышыгларын дүшмәнин фикрини гәбул етмәк демәк олмадығы ајдындыр. Үмид едирик ки, Аллаһ Имам Заманын (әҹ) хејирли дуалары илә шәрәфли Иран халгына һәр ҹүр гәләбә вә фәтһләр нәсиб етсин.
Аллаһын саламы, рәһмәти вә бәрәкәти үзәринизә олсун.
Сејјид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
18 ијун 2026-ҹы ил
Sizin rəyiniz