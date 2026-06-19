Мәһәррәм ајынын дөрдүнҹү ҝеҹәси - Һүрр ибн Језид; Һүсејнинин мәрһәмәт вә һидајәтинин ҝенишлијинин тәзаһүрү
19 iyun 2026 - 14:11
Xəbər kodu: 1829095
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һүрр ибн Језид Ријаһинин һекајәси Ашура мәктәбиндә хош агибәтлијин вә сонлуғун ән парлаг нүмунәләриндән биридир. Рәвајәт олунур ки, о, Имам Һүсејнлә (ә) гаршылашмаг үчүн Кәрбәлаја ҝедәркән гејби бир сәда она Ҹәннәт мүждәсини верир. Һүрр тәәҹҹүблә дејир: "Мән Фатимәнин (ә) оғлу илә дөјүшәҹәјәм, неҹә Ҹәннәт әһли олаҹағам?" Лакин онун нәзакәти, бәсирәти вә вахтында һәгигәтә гајытмасы нәһајәт онун адыны Шәһидләр Ағасынын (ә) әбәди јолдашлары арасында гејд етди вә Имам Һүсејнин (ә) хејирхаһлыг вә һидајәт даирәсинин инсанын өмрүнүн сон анларына гәдәр ҝениш олдуғуну ҝөстәрди.
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