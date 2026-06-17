Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Вәһһаби әгидәли Али-Хәлифә сүлалә режими Мәһәррәм вә Ашура матәм мәрасимләри үчүн јени бир сыра ҹидди мәһдудијјәтләр вә гәрарлар елан едиб.
Јени ганунсуз гәрарлар Ашура матәмләринин тәзаһүрләрини мәһдудлашдырмаг вә Һүсејнијјәләрдә вә јүрүшләрдә мәрасимләрин әнәнәви вә тарихи аспектләрини азалтмаг мәгсәди дашыјыр вә Мәһәррәм ајы башладыгдан бәри һәр ҝүн вәһһаби режиминин дини фәалијјәтләрә гаршы тәһлүкәсизлик јанашмасы даһа да ҝүҹләнир.
Вәһһаби режими, тәшкилатчылара бүтүн матәм мәрасимләрини вә јүрүшләри ҝеҹә јарысына гәдәр дајандырмаг әмрини вериб. Һәмчинин Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) бајрагларынын, баннерләринин вә символларынын әзадарлыг јүрүшләринин гапалы әразиләриндән кәнарда уҹалдылмасыны вә далғаландырылмасыны гадаған едиб.
Вәһһабиләрин гадағаларына јас вә әзадарлыг мәрасимләриндә истәр Бәһрејнли, истәрсә дә гејри-бәһрејнли, сағ вә ја вәфат етмиш Шиә дин алимләринин шәкилләринин гојулмасына вә ја асылмасына тәтбиг едилән гадаға да дахилдир.
Sizin rəyiniz