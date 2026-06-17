Шејх Иса Гасим: Ашура үсјана гаршы дирәнишин вә вәһдәтин символудур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәһрејн шиәләринин мәнәви лидери Шејх Иса Гасим өлкәдә вәһһаби режиминин тәтбиг етдији Ашура вә Мәһәррәмлик гадағаларына ишарә олараг билдириб: Имам Һүсејнин (ә) месажынын маһијјәти халис Илаһи төвһид вә Илаһи дәјәрләр вә принсипләрлә зиддијјәт тәшкил едән һәр һансы бир ҝүҹә тәслим олмагдан имтина етмәкдәдир.
О, Ашура һәрәкатына тохунараг билдириб: Кәрбәла һадисәси дүрүстлүк, сәмимијјәт, шәрәф, әзмкарлыг вә һәгигәт мөвгејинә садиглик кими анлајышларын тәзаһүрүдүр вә ҹиһад, сүлһ, Вилајәти гәбул етмәк вә мәсумлуг јолу бу тәлимләрә вә иман дәјәрләринә әсасланараг формалашмалыдыр.
Шејх Гасим һәмчинин мөминләр арасында һәмрәјлик вә емпатијанын ҝүҹләндирилмәсинин, давраныш вә мөвгеләрдә сәмимијјәт руһунун дәринләшдирилмәсинин ваҹиблијини вурғулады вә Имам Һүсејн (ә) гијамынын давамлы дәрсләриндән вә дәјәрләриндән фајдаланмаға чағырды.
Sizin rəyiniz