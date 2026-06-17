Һерат етиразларында Талибан тәрәфиндән јараланан Шиә јенијетмә шәһид олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һерат әјаләтиндән олан јерли мәнбәләр Һератын Ҹәбраил шәһәриндә кечирилән иҹтимаи етиразлар заманы јараланан 17 јашлы јенијетмә Мортеза Кәриминин дүнән ҝеҹә шәһидләр сырасына гошулдуғуну тәсдигләдиләр.
Өтән чәршәнбә ахшамы кечирилән етиразлар заманы Талибан гүввәләри тәрәфиндән бирбаша силаһла вурулан шәһид Мортеза Кәрими һәр ики ајағындан ҝүллә јаралары сәбәбиндән ағыр хәсарәтләр алыб вә ганахмаја дүшүб.
Јерли мәнбәләр билдирибләр ки, о, бир һәфтә сонра Һерат дөвләт хәстәханасынын реанимасија шөбәсиндә ағҹијәр чатышмазлығы сәбәбиндән вәфат едиб.
Sizin rəyiniz