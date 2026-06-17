АБШ-Иран анлашмасынын сосиал шәбәкәләрдә тәһлили / Сем Һасанскиј: Бу, ојун гајдаларынын Теһранын диктәси илә һәјата кечирилмәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Беләликлә, ҝөрүнүр, Трамп ән ҝүҹлү картларыны ортаја гојуб вә Гәрби Асијада ојунун бүтүн гајдаларыны дәјишмәјә һазырлашыр. Интернетдә (Пакистан мәнбәләринә истинадән) онун ҝуја Иранла бағладығы “бөјүк разылашманын” деталлары ҝениш мүзакирә олунур. Әҝәр бу сыздырылан мәлуматларын һеч јарысы белә доғру чыхса, ортаја чохлу суаллар чыхыр.
Трампа аид едилдији билдирилән әсас фикир беләдир: “Мән Иранда режим дәјишиклијиндә мараглы дејиләм.”
Инди исә, әҝәр бу мәлуматлара инанмалы олсаг, Теһранын әлдә етдији үстүнлүкләрә бахын.
Зәнҝинләшдирилмиш уранын Ирандан чыхарылмасы илә бағлы һеч бир тәзјиг јохдур. Трамп һесаб едир ки, “буну сонра да етмәк олар”.
Уран вә бүтүн нүвә објектләри Иранын өзүндә галыр.
АБШ-ын тәтбиг етдији блокада вә санксијалар тамамилә ләғв едилир.
Үстәлик, Иранын дондурулмуш активләринин бир һиссәси азад едилир.
Иран үчүн ағласығмаз мәбләғдә — 300 милјард долларлыг компенсасија фонду јарадылыр.
Бүтүн ҹәбһәләрдә там атәшкәс елан олунур, Исраил Ливандан чыхыр вә әлавә олараг Иран Һөрмүз боғазы үзәриндә там нәзарәт әлдә едир, һәтта орадан кечәнләрдән рүсум топламаг һүгугу да газаныр.
Гысасы, әҝәр бу “схем” һәгигәтән мөвҹуддурса, Иран садәҹә вәзијјәтдән иткисиз чыхмыр, әксинә там леҝитимлик, бөјүк малијјә вәсаитләри вә дүнјанын ән мүһүм тиҹарәт маршрутларындан бири үзәриндә нәзарәт әлдә едир. Бүтүн бунларла јанашы, өз нүвә потенсиалыны да “сонра үчүн” горујуб сахлајыр. Неҹә дејәрләр “бөјүк данышыглар устасы” бах будур?
Исраил вә бүтөвлүкдә реҝион үчүн исә бу, “нәслимиз үчүн сүлһ”дән даһа чох, ојун гајдаларынын Теһранын диктәси илә көклү шәкилдә јенидән јазылмасы тәсири бағышлајыр.
“Сем Һасанскиј”
(Һәгигәт һарадаса јахындадыр!)
Sizin rəyiniz