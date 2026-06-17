Либерман Трампын Иранла разылашмасы илә бағлы: "Исраил мүтләг ракет гүввәләри јаратмалы, Мосад молла режимини дәјишмәјә јөнәлмәлидир"

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаг гатили Исраил режиминин сабиг мүдафиә назири, Исраилин ики һөкумәтиндә хариҹи ишләр назири ишләмиш, Кнессетин үзвү, сабиг малијјә назири вә Исраил Бејтејну сијаси партијасынын лидеридир Авигдор Либерман Трампын Иранла бағлы разылашмасы илә бағлы түнд ачыглама вериб.
О дејиб: Һамымыз баша дүшүрүк ки, АБШ илә Иран арасында бағланан бу разылашма Исраил үчүн нә гәдәр писдир. Әҝәр бу сазиш “дәјишиклик һөкумәти” дөврүндә әлдә олунсајды, Бинјамин Нетанјаһу һәр јердә һај-күј салараг өлкәнин сатылдығыны иддиа едәрди.
Мөвҹуд вәзијјәтдә биз дәрһал һәрәкәт етмәјә борҹлујуг. Мән алты әсас аддымдан ибарәт стратежи план тәклиф едирәм:
-Исраил АБШ-а ачыг шәкилдә билдирмәлидир ки, Иран вә Ливан ҹәбһәләри арасында һәр һансы әлагәләндирмәни гәбул етмир.
-Әҝәр “Һизбуллаһ” јенидән Исраилә ракет вә ја пилотсуз учуш апаратлары ҝөндәрәрсә, биз ҝүҹлү ҹаваб верәҹәк вә тәшкилатын Даһија вә Бәәлбәкдә јерләшән команда-идарәетмә мәркәзләринә зәрбә ендирәҹәјик. Ливандакы террорчулар ҹәзасыз галмајаҹаг.
-Исраил “Һизбуллаһ”ын һәрби потенсиалыны артырмасына имкан вермәјәҹәк. Биз Иранын Ливандакы дајаг нөгтәсинин он минләрлә јүксәк дәгигликли ракетә вә Исраилин инфраструктуру илә јашајыш мәнтәгәләрини һәдәф алан диҝәр силаһлара саһиб нәһәнҝ бир ҝүҹә чеврилмәсини ҝөзләмәјәҹәјик. Башга сөзлә, “Һизбуллаһ”ын ҝүҹләнмәсинә јөнәлмиш һәр һансы ҹәһдә гаршы тәрәддүд етмәдән габаглајыҹы зәрбә ендирәҹәјик.
-Иранла һесаблашма: Иранын Исраилә атдығы һәр бир ракетә ҹаваб олараг Харк адасы вә Бәндәр-Аббас лиманы һәдәфә алынаҹаг.
-Бундан сонра Моссад јалныз бир миссијаја фокусланмалыдыр — Ирандакы ајәтуллаһлар режиминин деврилмәси.
-Тәҹили шәкилдә ракет гошунлары јарадылмалыдыр. Бу гүввәләрә ән азы 20.000 баллистик вә ганадлы ракет, о ҹүмләдән дәниз пилотсуз апаратлары дахил олмагла тәхминән 30.000 пилотсуз учуш апараты вә 24.000 ракет әлејһинә мүдафиә ракети дахил едилмәлидир.
Бу план бу ҝүн Исраил үчүн јеҝанә дүзҝүн фәалијјәт истигамәтидир.
Sizin rəyiniz