ИИР Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасы: Һөрмүз боғазындан кечид үчүн мүраҹиәт едәнләр 60 ҝүн әрзиндә өдәниш етмәјәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын ҹүмә ахшамы ҝеҹәси, 18 ијун 2026- вә ил тарихиндә јајдығы мәтндә дејилир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Исламабад анлашма меморандуму әсасында 60 ҝүн мүддәтинә кечид үчүн мүраҹиәт едәнләрдән һеч бир өдәниш алынмајаҹаг вә бу хәрҹләр Иран Ислам Республикасы һөкумәти тәрәфиндән тәмин едиләҹәкдир.
Буна әсасән, Фарс көрфәзи су јолунун идарәсинә тапшырылыб ки, разылашманын иҹрасы мәгсәдилә мүраҹиәтләри сүрәтли вә приоритет шәкилдә арашдырсын вә ҹавабландырсын.
Мөвҹуд хүсуси шәраит вә кечид маршрутунда бәзи тәһлүкәсизлик рискләринин мөвҹудлуғу нәзәрә алынараг, һәмчинин дәниз инсидентләринин гаршысынын алынмасы вә тәһлүкәсиз кечидин тәмин олунмасы мәгсәдилә ҝәмиләрин јалныз онлара билдирилмиш маршрут вә вахт чәрчивәсиндә һәрәкәт етмәси тәләб олунур. Бу, мәрһәләли шәкилдә кечид имканларынын артырылмасы үчүн нәзәрдә тутулур.
Һөрмүз боғазындан кечидин иҹра механизми вә техники деталлары Фарс көрфәзи су јолунун идарәси тәрәфиндән елан едиләҹәк.
Диҝәр мәсәләләр, о ҹүмләдән мина тәмизләнмәси үзрә тәдбирләр Исламабад анлашма меморандуму 5-ҹи бәндинә ујғун һәјата кечириләҹәк.
Sizin rəyiniz