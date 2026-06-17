Исраил Малијјә Назири: Ишғалы давам етдирәҹәјик / Ливаны тәрк етмәјәҹәјик! / Иран: Ҝүҹлү атәшимизә мәруз галаҹагсыз!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан, Иран вә АБШ арасындакы разылашманын әсас һиссәси олмасына бахмајараг, “Бетзелел Смотрич” деди: “Исраил хариҹи тәләбләрә вә тәзјигләрә тәслим олмајаҹаг вә Ливандакы һәрби әмәлијјатларыны һеч бир ҝүзәшт олмадан давам етдирәҹәк.”
Ҹүмә ҝүнү мүгавиләнин имзаланмасына тохунан Смотрич әлавә етди: “Нә ҹүмә ҝүнү, нә дә ондан сонра ҝери чәкилмә олмајаҹаг.”
Гејд едәк ки, Иранын Хатәмүләнбија Мәркәзи Гәрарҝаһы да ачыглама верәрәк, сионист режимин ҹинајәтләринин Ҹәнуби Ливанда тәкрарланмасы илә бағлы хәбәрдарлыг етди вә АБШ президентинин мүһарибәнин битдијини елан етмәсиндән ики ҝүн сонра режим тәрәфиндән Ҹәнуби Ливанда 84 дәфә атәшкәс позунтусуна тохунараг вурғулады ки, әҝәр бу пис әмәлләр Ливанда давам едәрсә, режим Иран Ислам Республикасынын ҝүҹлү силаһлы гүввәләриндән сәрт ҹаваб ҝөзләмәлидир.
Sizin rəyiniz