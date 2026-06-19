Ливан парламентинин нүмајәндәси: сионист режимин Ливан әразисиндән там шәкилдә ҝери чәкилмәк үчүн 2 ај вахты вар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан парламентиндә “Мүгавимәтә Сәдагәт” фраксијасынын рәһбәри, Иран вә АБШ арасында әлдә олунмуш разылашма сәнәдинә истинад едәрәк, өлкә һөкумәтини хәбәрдар едиб ки, Исраил режиминин Ливан әразисиндән там шәкилдә ҝери чәкилмәси үчүн 2 ај вахты вар вә бу мүддәтдән һәр һансы јајынма Теһранын ҹавабы илә гаршыланаҹаг.
Мәһәммәд Рәд һәмчинин вурғулајыб ки, мүгавимәт һеч вахт дүшмән гаршысында тәслим олмајаҹаг вә Исраил режими илә һәр һансы разылашма јалныз долајы данышыглар јолу илә, Ливанын милли вә һүгуги принсипләринә риајәт олунмагла һәјата кечирилмәлидир.
Парламент үзвү вә Ливан парламентиндә “Мүгавимәтә Сәдагәт” фраксијасынын рәһбәри өлкә рәсмиләрини Иран вә АБШ арасында имзаланмыш разылашма меморандумунун мәтнини диггәтлә вә нејтрал шәкилдә охумаға, еләҹә дә реҝионун вә дүнјанын реаллығына, о ҹүмләдән Ливана ҹидди тәсир ҝөстәрә биләҹәк һәгигәтләри вә нәтиҹәләри чыхармаға чағырыб.
Sizin rəyiniz